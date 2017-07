Emendas parlamentares destinam R$ 500 mil para a saúde em Canoas

O deputado federal João Derly (Rede/RS) destinou verba de emenda parlamentar no valor de R$ 373.520,00 para a aquisição de materiais permanentes para as Unidades Básicas de Saúde de Canoas (UBS’s). Do total dos recursos empenhados na segunda-feira, 10, serão R$ 320.290,00 para a UBS Mato Grande e R$ 53.230,00 para a UBS Nova Niterói.

Entre os aparelhos que serão comprados para as duas unidades estão uma cadeira odontológica completa, no valor de R$ 18 mil e um autoclave horizontal de mesa de R$ 3,8 mil. Derly destaca que a qualificação da saúde pública só acontece sendo uma ação conjunta entre profissionais da área e agentes públicos dos poderes Executivo e Legislativo.

O deputado federal Marco Maia (PT/RS) também disponibilizou verba de emenda parlamentar para a saúde de Canoas, referente ao Piso de Atenção Básica (PAB) fixo. O recurso de R$ 150 mil tem como objeto a aquisição de materiais e insumos para o uso nas UBS’s do município e será pago em seis vezes para a Secretaria Municipal de Saúde.

Centro de Iniciação do Esporte

No dia 23 de junho, o Deputado João Derly visitou as obras do Centro de Iniciação do Esporte (CIE), no bairro Mathias Velho. Na oportunidade, o prefeito Luiz Carlos Busato e a vice-prefeita Gisele Uequed entregaram um ofício ao parlamentar solicitando a liberação de recursos na ordem de R$ 500 mil para a construção de um edifício anexo de lutas, artes marciais e esportes de combate.