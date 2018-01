Empresa familiar com olhar para novas oportunidades

Empresas e Negócios

Por Monique Mendes

A SB Distribuidora é uma empresa familiar canoense que iniciou suas atividades em agosto de 2016. Sua atuação no mercado consiste na venda e distribuição de cadeiras e mesas de plástico direto para os consumidores do Estado. A distribuidora tem como diferencial o menor custo com a entrega e a pronta-entrega. Apesar de ser uma empresa nova, a SB é parte do histórico de complemento da Transportadora Expresso Tabaí, empresa da família Borges que atua no ramo de transporte há mais de 35 anos. A iniciativa de empreender vinculando negócios partiu do jovem empresário Fábio dos Santos Borges, 26 anos, filho mais novo do casal Adenar e Denise Regina Borges, sócios da Transportadora Expresso Tabaí.

Para Fábio Borges “vincular os negócios para fazer uma base mais sólida e dividir os investimentos é uma boa alternativa para burlar a crise e aproveitar as oportunidades do mercado nos dias de hoje”. O projeto da empresa já existia e era uma aposta do empreendedor, mas faltava a oportunidade certa e o produto adequado para o momento.

Juntamente com o irmão e sócio, Felipe dos Santos Borges, iniciou o processo de busca por um produto que trouxesse o menor valor de investimento e ao mesmo tempo conseguisse considerar o retorno das suas cargas na transportadora. Com a indicação vinda de um cliente de indústria da transportadora se chegou ao negócio da distribuição dos móveis de plástico.

O produto se encaixou em ambas as empresas e a venda pode ser feita para o varejo por um valor melhor, devido ao baixo custo do frete. “Eu poderia contar 100% com a estrutura dos motoristas e caminhões da transportadora e não precisaria ter uma loja física para vender as mercadorias. Todo o processo se daria pela internet”, explica.

Mercado e processo

Segundo Borges, muitas pessoas têm a ideia de que mesas e cadeiras plásticas somente se vendem no verão, onde essa mercadoria tem mais vazão no varejo. Após pesquisas e avaliações, ele descobriu que um outro público consumidor faz uso desse tipo de móveis o ano inteiro: que são as igrejas e pessoas que trabalham com eventos.

Esses clientes não possuem poder de barganha para comprar uma carreta inteira direto da indústria. Mas, ao mesmo tempo, eles não consomem uma quantidade de mercadoria que valha a pena comprar direto no mercado. “Esses clientes compram até cinco mil reais e têm interesse em comprar direto de uma distribuidora. Nós atendemos à necessidade deles, pois trazemos todo o material para o pavilhão e conseguimos repassar sem muito valor agregado”, explica Borges.

Internet como facilitadora para os negócios

A presença das empresas na internet é inevitável para fazer negócios hoje em dia, devido ao grande número de pessoas que fazem uso dela para se comunicar, fazer pesquisas e buscar informações. A presença online possibilita mais oportunidades para conquistar clientes, diminuir custos e dar visibilidade para a marca. Para a SB Distribuidora, a Internet foi essencial para que o negócio existisse. “A ideia de investir no ramo da distribuição não teria saído do papel se não houvesse a internet como facilitadora do negócio”, explica Borges. Na primeira carga da empresa, o material chegou e eles tinham 60 dias para efetuar o pagamento. Após fazer uso dos recursos online, como o site de venda OLX, Mercado Livre, Facebook, Whatssap, todos os produtos foram vendidos com pouco mais de 30 dias. Comprovando, desta forma, o quanto as vendas online são importantes para o seu negócio.

