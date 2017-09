Encontro municipal do PSOL promove escolha de delegados

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) de Canoas promove, no próximo sábado, 23 de setembro, às 10 horas, na Rua Coronel Vicente, 1309, a primeira etapa do encontro municipal do partido. O evento tem como principal objetivo eleger os delegados do partido que irão participar dos demais congressos, regionais e nacionais.

De acordo com Paulo Sérgio da Silva, presidente do PSOL em Canoas, historicamente a reunião é realizada na Câmara de Vereadores, porém este ano o local não está sendo utilizado por conta de contenção de gastos.

Ainda, segundo Paulo, o encontro promove discussão da conjuntura política municipal. O evento também é um espaço de apresentação do partido para a cidade e contará com a presença do deputado estadual Pedro Ruas.

Representação

O PSOL conta com aproximadamente 300 filiados na cidade. “É um partido ativo nas lutas que ocorrem no município. Acompanhamos os reflexos da crise e atuamos mais no sentido de apoiar classes e movimentos sociais nesse momento”, afirma Paulo Sergio, que já concorreu ao cargo de prefeito de Canoas em três ocasiões, em 2008, 2012 e 2016.

Educação

Paulo diz que o partido é oposição em Canoas. O político elenca como uma das principais atividades do partido no ano o apoio ao Sindicato dos Profissionais em Educação Municipal de Canoas (Sinprocan). “Temos apoiado a luta dos professores municipais. Nos agregamos a eles cobrando o que foi prometido pelo prefeito Busato”, completa.

Relembre

Paulo se refere aos protestos realizados pelo Sinprocan ao longo do ano, pedindo melhorias para a categoria. O sindicato, em agosto, reclamava pela falta de condições de trabalho, problemas na estrutura física das escolas e a falta de profissionais na rede municipal. Na ocasião, a direção da entidade foi recebida pelo prefeito Luis Carlos Busato (PTB) e pela vice Gisele Uequed, que prometeram a solução dos problemas apresentados.