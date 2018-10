Entrega do 1º Prêmio Destaque Pestalozzi emociona a comunidade

Em comemoração aos seus 92 anos, a Associação Pestalozzi de Canoas anunciou, na terça-feira, 23, a criação do Selo Pestalozzi e fez a entrega do 1º Prêmio Destaque Pestalozzi. As distinções são entregues a pessoas físicas e jurídicas que se dedicaram à causa da inclusão de pessoas com deficiência. A solenidade ocorreu no plenário da Câmara dos Vereadores de Canoas e contou com a presença de autoridades e personalidades da cidade.

A Escola de Educação Especial Instituto Pestalozzi, em Canoas, oferece atendimento pedagógico especializado a crianças, adolescentes e jovens com deficiência mental de leve à moderada. A proposta de ensino nasceu dos moldes do pensamento da pedagogia social do educador suíço João Henrique Pestalozzi. No início, funcionava como escola-pensionato e, mais tarde, em decorrência das mudanças na legislação, passou a adotar um currículo adaptado de 1ª a 4ª série, equivalente ao oferecido na rede regular de ensino. O prefeito Luiz Carlos Busato (PTB) e a vice Gisele Uequed (Rede) estiveram entre os homenageados. Além deles, outras personalidades, como o diretor do jornal Timoneiro, Jorge Uequed, a secretária da Saúde, Rosa Groenwald e a diretora de Inclusão da Secretaria da Educação, Renata Flores, também foram agraciadas.