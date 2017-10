Equipe do Unilassalle cria equipamento para cadeirantes

“Se nossa missão é desenvolver soluções tecnológicas para os problemas presentes em nosso dia a dia ou no meio ambiente no qual vivemos, por que não começar pelos próprios sistemas e mecanismos que movem a máquina da qual somos parte? O corpo humano”. É com essa reflexão que o aluno do curso de Engenharia Mecânica, da Área de Ciência e Tecnologia da Universidade La Salle, Péricles Balafa tenta explicar a invenção desenvolvida por ele em parceria com o coordenador do curso, Charles Rech, e o colaborador do Setor da Pastoral, e paratleta, Carlos Oliveira. É um dispositivo ergométrico destinado a medir o esforço físico de cadeirantes. Na prática, o Dinamômetro funciona semelhante a uma esteira e que pretende medir a força despendida pelos atletas. Além de servir como equipamento de treino e condicionamento físico para cadeirantes, o dispositivo também poderá ser usado para avaliações físicas e de fisioterapia para pessoas com deficiência. “Sempre quis poder contribuir, como engenheiro mecânico, no desenvolvimento de equipamentos que auxiliem outras áreas, principalmente quando se trata de saúde, qualidade de vida e inclusão social. O equipamento propicia o condicionamento físico de PcDs cadeirantes, tanto para treino quando para a vida do cotidiano”, explica o professor Charles. Peça fundamental na equipe, Carlos Oliveira, conhecido como “Carlão”, é recordista mundial em corridas com cadeira de rodas e realizou os testes com o equipamento. “Para o treinamento de alto rendimento esse equipamento será fundamental e decisivo visto sua singularidade e indisposição no mercado, de um equipamento com propriedades semelhantes”, detalhou. O equipamento está sendo patenteado e já é tema de artigos científicos.

Esta mobilização em torno do projeto motivou o convite da Universidade Federal de Santa Catarina, por meio do Laboratório de Esforço Físico do Centro de Desportos, a equipe para participação de atividades acadêmicas na instituição entre 12 e 14 de outubro. Durante o período estará em Florianopolis o professor pesquisador da University of Brighton e treinador britânico Gary Brickley que atua diretamente com ciclistas e triatletas paraolímpicos. “Nossa intenção é, além de apresentar o dinamômetro, propor futuras parcerias de pesquisa tanto nacional quanto internacional”, contextualiza Rech.

A invenção possui a vantagem de viabilizar a PcDs cadeirantes meios para realização de exercícios físicos no conforto de seus lares, academias, clínicas ou centros de reabilitação, através de tecnologia de ponta voltada tanto para uso por PcDs sedentários, promovendo sua reabilitação física, bem como para treino de paratletas cadeirantes, assistidos pelos respectivos profissionais das áreas médica, de saúde e esporte. “Prefiro pensar nela (a Engenharia Mecânica) como ‘a engenharia das possibilidades’, e contribuir para o desenvolvimento humano talvez seja uma das mais incríveis realizações dessa grande área. Ser parte de um projeto voltado a atender as necessidades de pessoas com deficiência, através da engenharia, deveria ser princípio básico para a formação de qualquer engenheiro”, finaliza Péricles.