Escola Centopeia lança projeto inovador na Educação Infantil

No próximo sábado, 30, a Escola de Educação Infantil Centopeia lança oficialmente um novo projeto integrado à sua proposta pedagógica. A novidade, que já vem sendo implementada no dia a dia da instituição de ensino, será apresentada oficialmente à comunidade no evento Escola Aberta Centopeia, das 10 às 12 horas. Quem estiver presente poderá desfrutar da oficina de mandala, contação de histórias, participar de uma palestra sobre Reiki para crianças, ministrada por mestres de Reiki, e também experimentar as terapias que compõem o projeto. Os adultos, assim como os pequenos, ainda poderão visitar exposições de trabalhos dos alunos da Centopeia e conhecer todos os espaços da escola.

Segundo a diretora Melina Garibaldi, que é pedagoga e mestre em Reiki: “o evento foi criado para socializar com toda a família. Já tivemos uma primeira edição neste ano que foi muito bem recebida pelos pais, mas neste próximo encontro iremos agregar outras atividades e aproximar ainda mais as pessoas ao nosso projeto”.

Projeto inovador

O projeto implementado neste ano pela Escola Centopeia, e que será apresentado oficialmente no próximo sábado, traz à região uma proposta inovadora e humanizada no ensino. Ele visa eliminar deficiências comportamentais na Educação Infantil através da inclusão de terapias alternativas no cotidiano das crianças, o que inclui Reiki, Cromoterapia, Oficinas de Mandalas, Aromaterapia, Terapias florais, Meditação e Mantras.

As terapias alternativas propostas pela escola não fazem parte do método de ensino, mas de um projeto que propõe desconstruir um sistema já concebido e construir uma nova concepção para a primeira infância. As atividades são voltadas para a promoção do respeito e autonomia dos pequenos, além de provocar a curiosidade e criatividade deles. “O trabalho está fluindo muito bem. As crianças adoram e participam com motivação de tudo. Percebemos que os pais já estão tendo um novo olhar sobre o assunto”, diz Melina.

Sobre a Centopeia

A escola atende crianças de zero a seis anos e oferece uma proposta pedagógica completa que abrange supervisão pedagógica, acompanhamento com psicopedagoga e cardápio preparado por uma nutricionista. As turmas possuem números de alunos reduzidos e os ambientes são climatizados e planejados para receber as crianças.

Os alunos também têm aulas de inglês, educação física, psicomotricidade, pilates e pilates baby, educação ambiental e educação nutricional. O horário de funcionamento da escola é das 7h às 19h, de segunda à sexta. Está localizada Rua Ulisses Machado, 140 – Jardim Bonanza, em Canoas. Contato pelo Whatsapp (51) 985601141.