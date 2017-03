Escolas municipais paralisam atividades na quarta-feira, 15

A paralisação nacional prevista para esta quarta-feira, 15, irá atingir os serviços escolares de Canoas. Segundo levantamento da secretaria da Educação (SME), quase todas as escolas do município confirmaram a adesão ao movimento contrário à Reforma da Previdência.

Até a tarde desta terça-feira, 14, 40 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) e 38 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIS) haviam confirmado a paralisação.



De acordo com o secretário da Educação, José de Jesus D’Ávila, as escolas têm autonomia para tomar a decisão de paralisar. Ele afirma, porém, que esse dia sem aula deve ser recuperado em um sábado a ser definido por cada colégio.

Manifestação

O Sindicato dos Profissionais em Educação Municipal de Canoas (Sinprocan) organiza nesta quarta-feira, 15, a paralisação da categoria, que integra a ação do dia da Greve Geral Nacional da Educação, convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e que tem como motivo a reforma da previdência.

O Sinprocan marcou dois horários de concentração das atividades. Pela manhã os profissionais de Educação se concentram às 8h30min na Praça do Avião. Logo depois, seguem em caminhada até o Calçadão, onde se unem às entidades ligadas às demais categorias que paralisam as atividades no mesmo dia.

Às 13h30min os profissionais em Educação voltam a se concentrar na Praça do Avião, quando iniciam a segunda etapa das manifestações programadas para a data.