Escolinha Futuro Craque completa 15 anos com novidades

Em junho, o colunista esportivo Marcelo Mendes retoma seu espaço para falar de esportes nas páginas do jornal Timoneiro. Mendes é velho conhecido dos nossos leitores, uma vez que contribuiu por muito tempo com a publicação, tendo iniciado no começo deste ano uma temporada piloto de uma nova coluna, chamada Foco na Várzea, que também será retomada a partir das próximas semanas. Marcelo é proprietário da escolinha de futebol Futuro Craque, que é conveniada com o Grêmio.

Fundada em 2003, a Futuro Craque possui convênio com o Grêmio desde 2008. Para comemorar os 15 anos de existência e os 10 anos de parceria com o time tricolor, a empresa passa, a partir deste ano, a atuar em um novo nicho: a representação de atletas para o mercado profissional. Mendes explica que o foco da nova empreitada é apresentar atletas de grande potencial diretamente para os clubes, de forma similar ao que hoje já é feito com o Grêmio. Atualmente, a escolinha tem 12 jogadores nas categorias de base do triolor gaúcho. “Nossa meta era colocar um por ano. Em 10 anos chegamos a 12, o que nos motiva a continuar o trabalho e ampliar nosso campo de atuação”.

A respeito dos objetivos da escolinha, Mendes deixa claro que não se trata de montar times para vencer campeonatos disputados com outras escolinhas. “O que nos interessa aqui é a preparação de cada atleta. Não queremos ser conhecidos como a escolinha que ganha todos os campeonatos e sim como aquela que encaminha grandes talentos para o mercado profissional de futebol, aquela que forma grandes talentos par ao futuro. Isso está escrito no nome da empresa”, conclui.