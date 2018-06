Escritora de Canoas é premiada no 32º Salão do Livro de Genebra

A escritora Marlise De Gregori Pozzati, membro da Associação Canoense de Escritores (ACE) e colaboradora do Jornal Timoneiro, é destaque internacional da Literatura. Marlise foi a Suíça, no dia 24 de abril, para receber o prêmio Talentos Helvéticos Brasileiros III, pelo livro Devaneios Poéticos, na categoria Poesia. O prêmio fez parte do 32º Salão do Livro e da Imprensa de Genebra.

O prêmio foi recebido à beira do lago de Genebra, na Salle Del Castillo. Na ocasião, estavam presentes a equipe da Editora Helvética, a representante do Cônsul Geral do Brasil na Suíça, Sra. Tânia Guerra e o representante da francofonia francesa das universidades, Sr. Jean-Maurie Grassin que, também, foi diretor de tese da escritora. Após a cerimônia de entrega, o grupo dirigiu-se ao hotel Trois Couronnes, uma joia entre os hotéis 5 estrelas do mundo. O estabelecimento sempre foi um retiro para chefes de estado, realeza e artistas e foi premiado com uma estrela Michelin e com 16/20 pontos Gault & Millau.

“Vivi três dias de conto de fadas”, comenta Pozzati. A autora ainda autografou seu livro no Centro de Exposições Palexpo, em Genebra. Marlise conta que a viagem foi animadora para continuar sua carreira literária: “Me impulsionou a continuar escrevendo. Achei que havia uma magia em todos os lugares que conheci. Agora, estando aqui, quero escrever sobre tudo isso. Foi algo muito mágico”.

Marlise De Gregori Pozzatti é poetiza e escritora brasileira. Reside na cidade de Canoas/ RGS. Fez maîtrise, Master/D.E.A. e é doutoranda em Literatura Comparada pela Universidade de Limoges/França. É professora universitária de literatura e de língua francesa (Aliança Francesa). Pesquisadora CNPQ. Foi cronista do jornal “O Timoneiro”, de Canoas (2011-2014). Escreveu textos para o jornal “Parole Internacional de Jeunes”. Foi premiada com poesias e conto. Publicou “Devaneios Poéticos” (2014), “Fantasia e sensualidade com tempero de Eros” (2015) e “Palavras Timoneiras” (2016). Têm artigos publicados na França e no Brasil. Pertence à ACE e a APFRS.