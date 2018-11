Espaço de Convivência Filomene Meirelles inaugurado em Canoas

A Ação Social Santa Isabel inaugurou no último dia 11 o Espaço de Convivência Filomene Meirelles, um amplo local que vai proporcionar mais conforto, segurança, e qualidade de vida aos idosos e crianças carentes atendidos pela organização. Conforme o presidente da entidade e idealizador da obra, Everton Alfonsin, o Caco, a nova área é um sonho que se tornou realidade. “É um motivo de orgulho poder oferecer esse Espaço para as entidades filantrópicas de Canoas”, revela.

A vice-prefeita de Canoas, Gisele Uequed, participou da inauguração e destacou o comprometimento e a seriedade com que a Santa Isabel administra os lares de sua responsabilidade na cidade. “O Lar São José e o abrigo Raio de Sol, mantidos pela Santa Isabel, são exemplos de gestão. O Caco e a diretoria estão de parabéns, os idosos e as crianças terão um Espaço de Convivência de qualidade”. O primeiro atende 49 idosos, sendo 11 da curatela do próprio Caco e o segundo abriga 24 menores em situação de risco.

O Espaço foi construído com recursos próprios, que através de uma gestão equilibrada, possibilitaram sua realização. São 390 m² de área, o que ampliou a sede para 1380 metros quadrados construídos. O salão possui churrasqueira, cozinha, banheiros, som, luzes e acessibilidade para que nossos idosos e crianças possam ter um espaço próprio para uso deles.

Serviços são prestados há 58 anos

Em seu discurso, Caco agradeceu o prefeito de Canoas Luiz Carlos Busato e a vice-prefeita Gisele pela confiança e parceria. No local, ainda há um memorial em homenagem à Filomene Meirelles, fundadora da Ação Social Santa Isabel, já falecida. A ação presta serviços sociais em Canoas há 58 anos. Além de eventos, o novo Espaço vai proporcionar atividades como recreação, arte terapia, atividades de música, tantas outras que envolvam solidariedade e troca de carinho com os idosos e menores.