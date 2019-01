Espaço de trabalho em Canoas é finalista em mundial de desing de interiores

O UFO Space, localizado no ParkShopping Canoas, está entre os finalistas do Frame Awards, maior premiação da área de design de interiores, que reconhece os melhores projetos arquitetônicos do mundo. O workspace, que possui assinatura dos arquitetos Francisco Tubino, Guilherme Busin, Lucas Dutra e Matheus Stringhini, da MOV.IN Arquitetos, concorre com espaços de trabalho da Austrália, Espanha, Estados Unidos e Japão, na categoria “Espaço de Coworking do Ano”.

O Frame Awards é o mais importante reconhecimento de design de interiores do mundo. Composto de um júri formado por designers, fabricantes e clientes, que representam um equilíbrio de diversas perspectivas da indústria, a premiação conta com a votação do público para a decisão dos destaques do ano na área de design de interiores. A votação é realizada online pelo link http://bit.ly/ufospaceframeawards.

Os vencedores do Frame Awards serão conhecidos no dia 20 de fevereiro de 2019, em cerimônia realizada em Amsterdam.

Sobre o Projeto UFO Space

Projetados para ocupar espaços imobiliários com potencial de valorização, os ambientes UFO aliam alta tecnologia com a simplicidade da cocriatividade. Com design industrial, moderno e inspirador, o UFO Space, localizado em um espaço de 600m² no ParkShopping Canoas, pode ser utilizado para trabalhar ou receber o público em eventos, como workshops, palestras, oficinas e pocket shows.

Com inspirações de coworkings europeus e arquitetura sueca, os ambientes UFO se propõem a ressignificar a forma de trabalhar e viver. Para isso, os arquitetos Francisco Tubino, Guilherme Busin, Lucas Dutra e Matheus Stringhini, da MOV.IN Arquitetos, buscaram influências de ambientes de inovação e coworkings europeus, com predominância arquitetônica sueca e escandinava. Materiais urbanos e industriais foram utilizados para criar um ambiente criativo, com destaque para as formas naturais.