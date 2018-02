Espaço Simplifique Ser ajuda pessoas a simplificarem suas vidas

Por Monique Mendes

O Espaço Conectivo Simplifique Ser abriu as portas no ano passado com a proposta inovadora de promover encontros, gerar conhecimento – principalmente autoconhecimento – e simplificar a vida das pessoas. O local, que está localizado em Canoas (R. Santini Longoni, 251 – Mal. Rondon) oferece num mesmo espaço mais de dez serviços integrados nas áreas de desenvolvimento humano, empreendedorismo e cuidado físico e mental.

Esse novo conceito de negócio foi idealizado pela empreendedora Vanessa Ziglioli, que já atuava em Canoas de forma segmentada promovendo programas de Inovação Pessoal, Inovação de Negócios, autoconhecimento e liderança colaborativa.

Segundo Vanessa, muitas pessoas têm projetos em gaveta, mas lhes falta coragem, autoconhecimento ou a qualificação necessária para enfrentar os desafios e os colocar em prática. A Simplifique Ser oferece o suporte e as ferramentas necessárias para ajudá-las a simplificarem suas vidas e encontrar o equilíbrio entre corpo, mente e espírito.

Crise e Empreendedorismo

A crise não foi vista de forma negativa para a empreendedora. Ela aproveitou a oportunidade e buscou inovação. Conectou seu trabalho a de outros profissionais e somou forças. “A crise não passou ainda, mas nunca vi um momento com tantas pessoas se conectando e trabalhando juntas para ganhar força, e isso é positivo”, explica Vanessa.

Vanessa diz que ser empreendedor é tentar melhorar continuamente e ao mesmo tempo ter força e autoconhecimento para saber suas potencialidades e trabalhar seus projetos de forma assertiva a partir disso.

Empreendedorismo e inovação são a base da empresa

Este é um momento propício para o empreendedorismo e inovação. E inovar não está apenas ligado à tecnologia, mas a qualquer movimento que provoque a mudança. A empresa reúne terapias integradas e estratégias de negócios em um único local. Além dos programas de Coaching e cursos de inovação e empreendedorismo, ainda oferece os serviços de Psicologia, Nutrição, Consultoria de imagem e estilo, Yoga, Barra de Access, Sagrado Feminino – busca do nosso feminino, busca do resgate do papel do feminino, massagens voltadas para área terapêutica.

Além dos serviços, o espaço Simplifique Ser ainda conta com área para eventos, reuniões, oficinas e aulas, além de salas para atendimento individual. Com equipe multidisciplinar, tem como principal foco ajudar a encontrar soluções que simplifiquem a vida e promovam bem-estar.

“Nosso trabalho ajudou muitas pessoas e empresas a encontrarem um direcionamento e enxergarem o lado positivo em meio às dificuldades”, afirma a psicóloga Letícia Uequed, uma das profissionais que atuam no conectivo.