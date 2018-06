Espaços de coworking conquistam mercado

Monique Mendes*

O coworking é um modelo de trabalho colaborativo que integra profissionais de diferentes áreas compartilhando um mesmo espaço físico. Desta forma, desenvolvem seus projetos num ambiente bem estruturado e pensado para o trabalho autônomo e coletivo e ainda geram fluxo de troca de ideias e indicações mútuas de negócios.

Para a publicitária Amanda López, CEO da My Midia e usuária do coworking Villa Bonita em Canoas, estes espaços são o futuro das relações de trabalho por promoverem a integração e ajudar na ampliação dos negócios. “Nenhum marketing ganha do boca a boca e indicação de alguém que conhece e acredita no seu trabalho. No coworking existe essa troca de interação positiva e apoio para o crescimento de todos no local”.

Muitas pessoas também optam pelo coworking pela economia com a redução de despesas como o aluguel e para evitar as distrações encontradas nos espaços públicos ou mesmo no modelo home office, em que o profissional trabalha em casa e na maioria das vezes sozinho.

Essa nova forma de pensar o ambiente de trabalho compartilhado é cada vez mais utilizada por profissionais liberais, empreendedores e pequenas empresas. O coworking está mudando a forma que essas pessoas trabalham e relacionam-se entre si. A tendência está ganhando espaço no Brasil e a cada ano mais escritórios se espalham pelo país.

Segundo a edição 2017 do Censo do portal Coworking Brasil, existem 810 espaços ativos no país. O que representa um crescimento de 114% em relação a 2016. O Rio Grande do Sul aparece em quinto lugar na lista, com 55 espaços ativos e média de 210 mil pessoas circulando por eles mensalmente para trabalhar, participar de eventos ou fazer reuniões. O faturamento declarado no Estado com esses espaços colaborativos em 2016, chegou em 60 milhões de reais.

Em Canoas, conforme pesquisa na internet, existem sete espaços de coworking ativos, nos seguintes locais:

Crescere CoWorking – R. Ver. Antônio Ferreira Alves, 922 – 998, Canoas

Mapcoworking- R. Frei Orlando, 75 – Centro, Canoas

Cuco – Casa Colaborativa & Coworking- R. Vítor Kessler, 131 – Centro, Canoas

I-deal Corporate English – R. República, 2708 – Sala 2718 – Harmonia, Canoas

Mindset Coworking – R. Sete Povos, 330 – 404 – Mal. Rondon, Canoas

UFO WorkSpace – Avenida Farroupilha, 4545 – Mal. Rondon, Canoas – RS (ParkShopping Canoas)

Villa Bonita – Rua da Felicidade, nº 253 – Moinhos de Vento, Canoas/RS

UFO Space busca ressignificar forma de trabalho

Conectar empreendedores com o mundo é o objetivo do projeto UFO

Na última segunda-feira, dia 11 de junho, inaugurou a primeira unidade do UFO Space, no ParkShopping Canoas. O projeto é o primeiro workspace colaborativo dentro de um shopping no Brasil. Os ambientes multiplataformas integram diferentes atividades e interagem em um mesmo espaço físico.

A ideia que promete revolucionar o conceito de coworking e ressignificar o formato de trabalho, hospedando e conectando pessoas a empresas, partiu dos empreendedores Walker Massa e Eduardo Keiserman, que dedicaram-se a transformar espaços de trabalho em ambientes agradáveis, criativos e inspiradores. “Há inúmeras camadas de negócios que podem ser unidas com o conceito de coworking. Isto é o que entendemos ser o UFO e onde reside nosso jeito de transformar este setor”, reforça Walker Massa.

Para os empreendedores do projeto, “o formato do coworking, se bem idealizado, oferece aos usuários uma combinação de elementos que lhes confere maior produtividade, como networking facilitado, otimização da estrutura física, maiores possibilidades de geração de negócios, maiores possibilidades de qualificação profissional e pessoal e maior contato com novas tendências”.

O local é voltado para atrair empreendedores e empresas que trabalham com criatividade, tecnologia, inovação, design e, ainda, o público em geral, que necessita utilizar o ambiente para trabalhar ou se capacitar.