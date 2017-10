Esporte: 17º Encontro Internacional de Futebol – Edição Brasil

Por Marcelo Mendes

A Associação Palestra Itália de Futebol realizou, no final de semana, de 13 a 15 de outubro, o 17º Encontro Internacional de Futebol – Edição Brasil. A confraternização acontece uma vez a cada ano desde 2000, revezando o país sede, Brasil Argentina e Uruguai.

Neste ano, a equipe canoense foi a anfitriã e recebeu cerca de 80 pessoas, divididas em 3 agremiações, Los Lobos Futebol Club da Argentina, UT Servian e Olimar Universitário do Uruguai. O vento reuniu amantes do futebol dos 14 aos 80 anos, em uma grande confraternização que iniciou na sexta- feira, com a recepção aos Hermanos no CTG Alma Crioula, onde foi servido carreteiro de charque e apresentou-se danças típicas gaúchas. No sábado, os visitantes puderam visitar pontos turísticos da Região Metropolitana e aproveitar a 1ª Oktoberfest canoense.

No domingo, 4 jogos de alto nível, com 4 vitórias da equipe anfitriã. Na sequência, churrasco, cerveja, resenha, muita parceria e cordialidade entre os participantes.

Resultados

Palestra Veteranos(Bra) 03 x 01 Los Lobos (Arg)

Palestra Misto 1 (Bra) 03 x 01 (Uru) Olimar Universitário

Palestra Misto 1 (Bra) 02 x 01 (Uru) Ut Servian

Palestra Principal (Bra) 06 x 02 (Arg)

A 18ª edição já está marcada para setembro de 2018, na cidade de Rosário, na Argentina.

Parabéns à diretoria da Associação Palestra Itália pelo grande evento.