Esquadrão Pégaso realiza 1º transporte de órgão do ano

O 5º Esquadrão de Transporte Aéreo (5º ETA), Esquadrão Pégaso, unidade da Força Aérea Brasileira sediada na ALA 3 (Base Aérea de Canoas e V COMAR), foi acionado para sua primeira missão de transporte de órgãos do ano de 2017, na madrugada desta quinta-feira, 19.

A equipe de sobreaviso do Esquadrão foi acionada às duas e meia da madrugada e, duas horas depois, após a chegada da equipe médica, partiu em uma aeronave C95BM (Bandeirante) com destino à Criciúma, Estado de Santa Catarina. Devido ao aeródromo da cidade estar fechado, a aeronave aterrissou em Jaguaruna, onde a equipe médica seguiu de carro durante 30 minutos até Criciúma.

Após a abertura do aeroporto, a equipe composta pelos pilotos 1º Tenente Aviador Felipe de Oliveira e SIilva e 2º Tenente Aviador Rodrigo Magrani Noro, e pelo 3º Sargento Felipe Foiato Azevedo, deslocou-se de Jaguaruna à Criciúma, retornando às 9 horas com os médicos e com o pulmão a ser transplantado.

A aeronave retornou à ALA 3 às 11 horas e 30 minutos, onde a equipe médica seguiu para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, cerca de 20 minutos do aeródromo de Canoas.

Decreto

Desde o dia 6 de junho de 2016, a Força Aérea Brasileira (FAB) está embasada pelo decreto presidencial nº 8.783 (o qual altera o decreto nº 2,268 de 30 de junho de 1997), a apoiar com aeronaves “qualquer transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano até o local onde será feito o transplante ou, quando assim for indicado pelas equipes especializadas, o transporte do receptor até o local do transplante”. Sendo assim, a FAB mantém permanentemente disponível, no mínimo, uma aeronave exclusivamente a esse propósito.