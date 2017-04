Estado lança sistema municipal de segurança integrada

Na quinta-feira, 6, o governo estadual lançou o Sistema de Segurança Integrada com Municípios do Rio Grande do Sul (Sim/RS), ação que prevê a cooperação entre as cidades gaúchas no combate à violência. O programa é coordenado pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) e composto por instituições vinculadas, secretarias estaduais, municípios, órgãos da esfera federal e entidades da sociedade civil. Nas falas do chefe do Executivo estadual e do secretário estadual de Segurança Pública, Cezar Schirmer, a cidade de Canoas foi citada como “exemplo notável” de práticas no combate ao crime.