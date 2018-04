Estética Espaço Vip inicia novo ciclo

A empreendedora Eliane Rodrigues já atua no ramo da beleza há quase 15 anos. A esteticista que sempre buscou qualificação profissional e aprimoramento de técnicas e serviços, abriu as portas do próprio espaço de beleza na cidade de Canoas, há cinco anos. De lá para cá o negócio cresceu e passou por diversas mudanças, mas nunca perdeu sua essência de prezar pela proximidade no relacionamento com seu público e de prestar serviços com excelência.

Na busca por renovação e impulsionada a oferecer para as clientes um local mais aconchegante, com estacionamento perto e localização estratégica, a empresária e sua equipe reinauguraram no sábado, dia 07 de abril, seu novo salão em Canoas: a Estética Espaço Vip que está localizada na Rua Coronel Vicente, 405, no Centro.