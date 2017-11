“Estou muito confortável por estar na base do governo”, afirma César Augusto

O vereador César Augusto (PRB) passou a integrar a base aliada do governo municipal. A mudança surpreendeu os canoenses, já que Augusto foi uma das principais lideranças na campanha de Beth Colombo (PRB) em 2016, na chapa que foi derrotada pelo atual prefeito, Luiz Carlos Busato (PTB). Para falar sobre o que o levou a tomar tal decisão, o vereador recebeu a reportagem de O Timoneiro na última terça-feira, 7 de novembro.

Convite

“Nós tomamos essa decisão através de um convite do prefeito Busato”, afirma César. O vereador ainda ressalta sua experiência, já que está no terceiro mandato no legislativo municipal: “O prefeito, inteligentemente, quer usar um pouquinho do que nós temos de experiência nos outros dois mandatos. São 8 anos como vereador, ajudando o governo passado. Aceitei esse convite justamente para somar”. Quanto à sua postura no plenário da Câmara, César ressalta que dará prioridade ao diálogo com a Prefeitura. “Não vamos fazer nada que seja ruim para o município. Também estaremos tranquilos para, se necessário, votar de forma contrária caso alguma lei for contra nossas crenças”. O vereador ainda conta que o prefeito tem sido “cortês” com os vereadores. “Estou muito confortável por estar na base do governo, pela recepção que eu tive”, completa.

Acordo

César ressalta que o PRB não foi convidado para entrar na base aliada. O convite foi exclusivo ao vereador. Mesmo assim, o vereador afirma que existe abertura para indicação de nomes do grupo político para compor a atual administração: “Dentro do grupo que nós temos, com pessoas capacitadas, qualificadas, com certeza vou oferecer para o prefeito, e ele, querendo administrar da melhor maneira possível, entendendo se um currículo indicado se encaixar num espaço que ele necessite, tenho certeza que vai nos atender”.

PRB e Beth

César afirma que já ocorreu uma conversa entre Beth Colombo e Luiz Carlos Busato. “Já foram apagados os rascunhos que tinham. Não temos um terceiro turno das eleições, tanto da parte dela, como do Prefeito. Eles militaram durante anos juntos, são amigos pessoais. O que foi acalorado durante as eleições, hoje já não existe mais”, conta o vereador. Augusto ainda diz que, se houver um convite da parte do prefeito, tem “certeza que a Beth Colombo também pode ajudar o executivo, com toda a experiência que ela tem”.

Avaliação

Passados 10 meses de mandato, César Augusto avalia que o prefeito está “ajustando situações que no futuro podem se agravar”. O vereador ainda afirma ter certeza de que, com a atual visão de crescimento e desenvolvimento de Canoas, “o prefeito está no caminho correto”.