Estreia nacional de Às Vezes eu Kahlo será em Canoas

O GEDA Cia de Dança Contemporânea estreia, no sábado, 15, às 20h, no Teatro Sesc Canoas, com o espetáculo inspirado na vida de Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderon, a Frida Kahlo, como ficou conhecida, uma das mais importantes figuras da arte no século XX e uma das personagens mais significativas no âmbito político e cultural no México.

Concebido e dirigido pela coreógrafa Maria Waleska van Helden, a montagem tem no elenco a bailarina-intérprete, Graziela Silveira, e marca as comemorações dos 35 anos de ininterrupta atuação da companhia de dança contemporânea. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro.

“Frida é revelada nesta obra pela intensa resiliência e submissão ao amor de Diego Rivera. A soma das dores, o acúmulo das amputações, as transgressões emocionais e o prazer físico, perpassam pelo filtro de pequenos lutos que fazem o alicerce desta personagem transformando-a em mulher revolucionária”, observa Maria Waleska.

Partindo da imobilidade de Frida Kahlo, “Às vezes eu Kahlo” tem foco no período em que ela foi compulsoriamente paralisada em sua cama pelo grave acidente que sofreu. O espetáculo intenciona incorporar e traduzir as cores e dores de Frida e toda a sua “imobilidade móvel” emoldurada pela própria inquietação.