Evento conscientiza canoenses sobre Desenvolvimento Sustentável

A coleta seletiva no município e a revitalização de espaços públicos através do plantio ordenado de árvores foram alguns dos temas abordados durante o evento “Vivência Sobre Desenvolvimento Sustentável”. A iniciativa, promovida pelo Programa de Acolhimento à Sustentabilidade (Pas) e pela Rede Sustentabilidade, ocorreu no último sábado, 25, na praça Vicente Scherer, no bairro Igara.

Na ocasião, estiveram presentes moradores do entorno, grupo de escoteiros, convidados e técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA).

Coleta seletiva

O técnico em Meio Ambiente, Martim Muniz, abordou o tema do descarte correto dos resíduos recicláveis, a importância da separação e a geração de emprego e renda para os cooperados das cooperativas responsáveis pela coleta seletiva em Canoas.

A coleta seletiva em Canoas é realizada por quatro cooperativas, Coopcamate, Cooarlas, Coopermag e Renascer, contratadas pela Prefeitura para a prestação do serviço de coleta domiciliar.

Plantio ordenado

A importância da preservação e manutenção das árvores existentes no município foi abordada pelo biólogo Mauro Proença, que deu dicas de como plantar e que tipos de árvores podem e devem ser plantadas principalmente em calçadas e espaços públicos.

O biólogo ainda coordenou e acompanhou o plantio de espécies como: goiaba serrana, guabiroba, pitanga entre outras, que foram plantadas pela comunidade no entorno da área da pista de caminhada, localizada na praça Vicente Scherer.