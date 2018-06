Evento discute representação política de Canoas no âmbito estadual

Nesta segunda-feira, 11, um grupo de lideranças realizou o primeiro “Diálogos Sobre Canoas”. O encontro reuniu o presidente municipal do MDB, Dr. Nedy Marques; membros da executiva do partido; o líder do Governo na Câmara Municipal, vereador Patricio; servidores municipais; líderes comunitários e religiosos; além de profissionais liberais.

Na ocasião, entre diversos assuntos, foi discutida a pequena representação política de Canoas atualmente na Assembleia Legislativa. “Um município como o nosso, que conta com mais de 300 mil habitantes e contribui significativamente para a economia do Estado, precisa ter, no mínimo, dois deputados estaduais e um federal”, salientou Nedy.

Presente no encontro, o ex-vereador e ex-secretário municipal Airton Souza colocou-se à disposição do partido como pré-candidato à disputa do Legislativo gaúcho pelo MDB e teve o seu nome aprovado por unanimidade. “Deixamos um legado por onde passamos. Na Câmara de Vereadores fui o mais votado da história de Canoas por duas vezes. Já na Secretaria das Relações Institucionais pude comandar o Prefeitura Mais Perto, um dos principais projetos do Governo Busato. Agora pretendo ajudar a nossa cidade a nível estadual”, destacou Airton. Como presidente municipal do MDB, Dr. Nedy Marques aceitou a disponibilidade de Airton Souza para concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa.

“Pude trabalhar ao lado do Airton na Câmara de Vereadores, onde conheci de perto o seu trabalho. Não tenho dúvidas da sua competência e integridade. Certamente, ele reúne todos os atributos para representar muito bem a nossa cidade”, garantiu Nedy. Ainda conforme o presidente, em breve outros encontros serão realizados com o objetivo de “encontrar caminhos para construir uma Canoas cada vez melhor”.