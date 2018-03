Evento marca entrega de 45 viaturas às forças de segurança

A Prefeitura de Canoas entregou, na segunda-feira, 26, 45 novas viaturas para os órgãos de segurança que operam na cidade. Os novos veículos farão parte das operações da Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Fiscalização de Trânsito, Susepe e Defesa Civil. O prefeito Luiz Carlos Busato (PTB) entregou as chaves das viaturas aos representantes dos órgãos em cerimônia que foi acompanhada por autoridades. Estiveram presentes no evento o governador do Estado, José Ivo Sartori (PMDB), a senadora Ana Amélia Lemos (PP), os secretários estaduais da Segurança Pública, Cezar Schirmer, e da Comunicação, Cleber Benvegnú, além de autoridades municipais como secretários e vereadores.

Do total dos veículos entregues, 35 são picapes Mitsubishi L200. Elas possuem o padrão utilizado pela Força Nacional de Segurança, com motor com 170 cavalos de potência. Também foram entregues seis Voyages Sedan e quatro motos Honda XRE 300. O valor do investimento nos veículos é de R$ 5,120 milhões.

José Ivo Sartori parabenizou o município pela aquisição das viaturas: “Sem o esforço da Prefeitura, a cidade hoje não estaria recebendo estes veículos, que irão contribuir para a segurança de todos os canoenses”, afirmou. Luiz Carlos Busato lembrou que a segurança pública é prioridade da sua gestão: “estamos trabalhando continuamente na redução dos indicadores de violência”.