Evento recebe chapa concorrente ao conselho de gestão do Inter

Canoas recebeu na última quarta-feira, 5, em evento com mais de 50 pessoas, os candidatos ao Conselho de Gestão do Sport Club Internacional pela Chapa 02 – O Inter Que Queremos. Representando a chapa estavam Luciano Davi (presidente), Dannie Dubin (1º vice-presidente) e Guilherme Osório (4º vice-presidente). A reunião aconteceu no Cssgapa e teve também a presença do conselheiro Fábio Santos. O evento foi organizado por Gustavo Tróis, Francisco Barcelos e Marcos Paulo Santos, todos concorrendo na Chapa 02 – O Inter Que Queremos para o Conselho Deliberativo do Clube.

Luciano Davi apresentou seu plano de gestão, que foi baseado numa consultoria, feita por dois especialistas em gestão esportiva, contratada pela Chapa 02 no primeiro semestre. “O Internacional precisa adotar a cultura de planejamento estratégico baseado em estudos científicos. Foi isso o que tentamos fazer na formulação de nosso plano de gestão”, explica Davi. As eleições ocorrem neste sábado, 8, das 9h às 17h, no Beira-Rio, ou para quem se cadastrou, votando pela interna e app do Clube.