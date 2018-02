Evento visa compra de equipamento para setor de nutrição do HNSG

A equipe do jornal Timoneiro recebeu, na última quarta-feira, 14, a visita de Zulma Osório e Gercino dos Santos. Os dois fazem parte da comissão de eventos do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), que está organizando um jantar beneficente em prol da instituição. Na ocasião, ambos divulgaram como está a preparação para mais uma ação em prol do hospital.

Diante da situação financeira do hospital, a comissão quer ajudar o setor de nutrição, que precisa de uma estufa Pass Through. Zulma explica que o equipamento é necessário no setor para manter as bandejas de comida aquecidas e tem um custo que varia entre R$ 7 e 8 mil.

Evento

Para arrecadar esse valor, a comissão planeja vender 350 convites. O 1° jantar baile Havaí será realizado no dia 9 de março, no clube Fênix, a partir das 20h30min. Para reservas, entrar em contato com Gercino pelo número 992 388 083.

Reuniões

Gercino e Zulma contam que a comissão se reúne semanalmente para definir as ações do grupo. Ao menos dez pessoas participam das reuniões, toda segunda-feira, no auditório do hospital. É nesse momento que, segundo Gercino, são passadas as “missões” para cada membro da comissão. “A causa é boa e todo mundo ajuda”, completa Gercino.

Campanhas

O grupo já tem uma atuação reconhecida com relação a campanhas em prol do Graças. Já foram diversas conquistas, que significaram melhorias para a instituição. Em 2012, no aniversário de 50 anos do HNSG, foram instalados equipamentos de ar-condicionado para pacientes do SUS. Já em 2014, foram adquiridas camas hospitalares. Dois anos depois, em 2016, foi a vez da construção da rampa de acesso ao hospital para cadeirantes. O HNSG conseguiu, em 2017, adquirir e instalar uma câmara fria.