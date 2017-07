Ex-BBB 17 Ieda Wobeto participa da feira de artesanato Nações & Artes

A feira de artesanato Nações & Artes, que acontece até o dia 30 de julho em Canoas, Região Metropolitana, contou com a presença da ex-BBB 17 Ieda Wobeto, 71 anos, terceira colocada no programa, na tarde do sábado, 8. A ex-participante foi convidada para ser a embaixatriz do evento, realizado no Canoas Shopping.

Além de dar atenção aos fãs, Ieda também conversou e tirou fotos com os expositores da feira. “Ter a Ieda como nossa embaixatriz é uma honra para a exposição. Ela é uma pessoa culta, amante das artes”, afirmou Weverton Barroso, organizador da mostra.

Idealizado há dois anos pelo empresário Juliano Michei, o evento já passou por 30 cidades brasileiras e está pela primeira vez em Canoas. O objetivo da mostra é reunir peças de vários países em um só lugar, proporcionando aos visitantes uma “volta mundo” sem sair de sua cidade. Estão expostas peças produzidas na França, Índia, Paquistão, Peru, Síria e Turquia, além de produtos brasileiros.

O evento conta também com apresentações gratuitas de dança indiana, que acontecem às sextas, sábados e domingos, às 18 horas. Realizada no primeiro andar do shopping, a feira tem acesso gratuito de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos e feriados das 13 às 20 horas.