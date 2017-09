Ex-prefeitos de Canoas são tema de exposição

A memória dos patronos do Museu Municipal Hugo Simões, de Canoas, será relembrada em exposição na Casa dos Rosa (Avenida Victor Barreto, número 2.186), no centro da cidade. A mostra, intitulada “Sezefredo Azambuja Vieira e Hugo Simões Lagranha: dois homens, uma cidade e um museu”, foi aberta nesta terça-feira, 19, às 9 horas. “Reverenciar o passado é cultivar o presente, por isso a importância desta iniciativa”, destaca o secretário da Cultura e do Turismo de Canoas, Mauri Grando.

O evento, que ficará disponível para visitação de terça a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e aos sábados e domingos, das 14 às 18 horas, integra a 11ª Primavera dos Museus, em parceria com Museu Arquivo Histórico La Salle (MAHLS). O conjunto escolhido para expor foi organizado pelos curadores, por meio de matérias jornalísticas sobre a administração de cada um dos prefeitos, Sezefredo Azambuja Vieira e Hugo Simões Lagranha, além de fotografias, discursos, entrevistas, objetos e mobiliário.