Ex-secretário, Airton Souza avalia participação no governo

O ex-secretário de Relações Institucionais de Canoas, Airton Souza (MDB), visitou a redação do jornal Timoneiro, na terça-feira, 17, para prestar contas e traçar um balanço de sua participação na gestão municipal.

Avaliação

“É uma satisfação apostar em um projeto e agora ver que as coisas se encaixaram e que o governo está fazendo sua função”, avalia Airton. Ele cita a mudança da Upa do Idoso, a permissão do uso de terrenos públicos para Associações do Município e a realização do evento 1° dia da Família Cristã, como alguns dos destaques de sua gestão como secretário.

Prefeitura Mais Perto

Projeto organizado pela Secretaria de Relações Institucionais, o Prefeitura Mais Perto, de acordo com Airton, tem levado toda a estrutura da Prefeitura para dentro da comunidade, atendendo e oferecendo serviços. Ele coloca esse programa como uma de suas principais realizações no cargo: “Deixamos um legado em cada escola por onde passamos. Investimentos que ultrapassaram os R$ 150 mil por instituição, entre reformas e melhorias”.

“Acho que na vida tudo tem um momento. Comecei como vereador e atingi recordes de votação. Minha etapa na Câmara é coisa do passado. Espero ajudar nossa cidade a nível estadual. Muitos dos que se elegem acabam se distanciando um pouco da cidade. Eu, sendo deputado, vou ajudar minha cidade. O foco vai ser Canoas”, diz Airton, sobre a pré-candidatura à Assembleia.