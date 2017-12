Ex-vereador Walmor Solano Herrmann recebe título de Cidadão Canoense

O médico e ex-vereador Walmor Solano Herrmann foi agraciado, nesta terça-feira, 28, com o título de Cidadão Canoense, em homenagem proposta pelo vereador Marcus Vinícius Machado – Quinho (PDT). Após 16 anos de vereança, Dr. Walmor despediu-se do Legislativo canoense em dezembro do ano passado.

Emocionado, Dr. Walmor agradeceu a homenagem recebida do Legislativo. Lembrou do início do atendimento nas áreas de Ortopedia e Traumatologia no município, quando apenas Porto Alegre contava com os serviços, e abordou também a sua longa relação de trabalho e dedicação com o Hospital Nossa Senhora das Graças. “Me sinto muito honrado com essa homenagem”, declarou.

Natural do município de Arroio do Meio, nasceu em 11 de agosto de 1936. Casou-se com Ely Herrmann, com quem teve três filhos – Frederico Otávio Herrmann (in memorian), Cristiana Herrmann e Guilherme Augusto Herrmann. Em 1963, formou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e cursou sua pós-graduação em Ortopedia e Traumatologia no Hospital IPASE, no Rio de Janeiro. Em sua trajetória profissional, passou por diversas instituições, entre elas o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, onde atuou durante 35 anos como médico concursado, e o INSS de Canoas, tendo trabalhado 32 anos como médico pericial e exercido o cargo de chefia do setor por dez anos.

Em seu pronunciamento, Quinho elogiou a conduta profissional e política de Walmor. “É um exemplo de vida e de cidadania, que conquistou o respeito e o reconhecimento da comunidade de Canoas”, afirmou. O parlamentar ressaltou que o médico, durante sua trajetória política, “contribuiu muito para a cidade, intermediando ações entre a população e o poder público e presidindo por muitos anos a Comissão de Saúde da Câmara”.