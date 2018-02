Executivo municipal entrega 45 viaturas para órgãos de segurança

A Segurança Pública, ponto crítico em todo o país, é motivo de preocupação também entre a população canoense. Como forma de combate à criminalidade, a Prefeitura de Canoas divulga que entregará 35 viaturas para órgãos de segurança, para uso exclusivo na cidade. De acordo com o governo, os veículos possuem o padrão utilizado pela Força Nacional de Segurança. São picapes com motor de 170 cavalos, quatro portas, equipadas com características específicas para cada corporação. Outros 10 veículos serão entregues a órgãos municipais. Serão outros seis carros sedan para a Guarda Municipal e quatro motos para trânsito. O ato oficial de entrega das viaturas ocorre na segunda-feira, 26 de fevereiro. O ato contará com a presença do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência do Brasil, Sérgio Etchegoyen, do governador José Ivo Sartori, do secretário Estadual de Segurança Pública, Cezar Schirmer, entre outras autoridades.

Treinamento

Na quarta-feira, 31 de janeiro, quarenta e cinco agentes das forças de Segurança Pública de Canoas participaram de um treinamento para o reconhecimento das novas viaturas adquiridas pela Prefeitura Municipal. O treinamento, realizado no autódromo Velopark, em Nova Santa Rita, e ministrado pelo comandante do 17° Batalhão da Polícia Militar de Cachoeirinha, major Luciano Bueno, apresentou as viaturas aos seus novos operadores. Foram utilizadas 15 viaturas nos exercícios de reconhecimento, sete picapes da Brigada Militar, quatro da Polícia Civil, três da Guarda Municipal e uma da Fiscalização de Trânsito. Foram realizadas diferentes atividades, com simulações de diversas situações enfrentadas no cotidiano de trabalho dos agentes, desde balizas e desvios de cones até um simulado de perseguição, exigindo não apenas habilidade ao volante, mas também direção segura, tranquilidade e domínio do novo veículo.

Evento

O trânsito na avenida Victor Barreto terá alterações na próxima segunda-feira, 26. Desde as primeiras horas da manhã até o começo da tarde, o trânsito estará em meia pista no trecho que vai do viaduto da avenida Inconfidência até a passarela de pedestres da rua Araçá. O estacionamento não será permitido nesse trecho durante toda a manhã.

A Victor Barreto será totalmente bloqueada durante a realização do evento, que deverá ocorrer entre 10h30min e 12 horas. O trecho bloqueado vai da Inconfidência até a passarela de pedestres.

Agentes de trânsito estarão na região orientando os motoristas. Durante o evento, o trânsito será desviado para o viaduto da Inconfidência. Os motoristas que vierem de Porto Alegre para ingressar no Centro deverão seguir pela BR-116 até a Boqueirão, fazer o retorno e acessar a região central da cidade por outro ponto.

A distribuição das picapes será a seguinte:

– 15 viaturas para a Brigada Militar;

– 9 viaturas para a Guarda Municipal;

– 6 viaturas para a Polícia Civil;

– 3 viaturas para a Fiscalização de Trânsito de Canoas;

– 1 viatura para a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe);

– 1 viatura para a Defesa Civil Municipal