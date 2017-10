Expoaer tem apresentação da Esquadrilha da Fumaça

No próximo dia 12, feriado nacional e Dia das Crianças, a população de toda a região metropolitana tem um encontro marcado na Base Aérea de Canoas (BACO). A partir das 10 horas, acontece a 31ª edição da Exposição de Aeronáutica, a Expoaer. A entrada e o estacionamento são gratuitos, com portões abertos até às 16 horas e encerramento das atividades às 17 horas. Os visitantes são convidados a doar um quilo de alimento, que será destinado a instituições de caridade.

Quem visitar a Expoaer este ano vai poder acompanhar a apresentação da Esquadrilha da Fumaça e suas encantadoras acrobacias aéreas. Além da atração, o evento também conta com exposições de aeronaves, apresentação da banda da Base Aérea, visitação aos aviões, estandes de brinquedos e praça de alimentação com food trucks. A expectativa da Ala 3, antigo Quinto Comando Aéreo Regional (V-Comar), é superar os 30 mil presentes na edição do ano passado.

A Expoaer 2017 conta com o apoio da Prefeitura de Canoas em toda a parte estrutural do evento, divulgação, segurança nos arredores da Base Aérea e apoio dos agentes municipais de trânsito. Para o Capitão Valmor Antônio Teixeira, chefe da Seção de Comunicação Social da BACO, o apoio da Prefeitura se faz fundamental para a realização do evento.