Familiares e amigos procuram ajuda para tratamento de Câncer

Crislaine Jucélia da Costa, 28 anos, descobriu um câncer no colo do útero há um ano e teve que retirar o órgão, além da bexiga e parte do intestino. Agora a doença está se espalhando e ela precisa de medicação com urgência. O problema é que o remédio é caro de difícil acesso nas farmácias.

A canoense Neida Brum tem divulgado a situação de Crislaine, buscando ajuda para a amiga, que precisa tomar 60mg de Versa ou Clexane durante seis meses.

Ela comenta que normalmente pacientes que se curam do câncer e ficam com essa medicação estocada em casa. “Caso alguém possa doar alguns comprimidos ficaremos eternamente agradecidos”, diz Neida. Segundo ela, Crislaine entrou com processo solicitando a medicação pelo SUS, mas a resposta só sairá após 20 dias, no mínimo.

Quem tiver a medicação, ou quiser doar dinheiro, pode entrar em contato através do número: 996407717. Quem quiser doar diretamente para Crislaine, pode depositar: Agência: 0879 -Conta corrente: 23606-1 – Caixa – Crislaine Jucelia da Costa.