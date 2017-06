Famílias ilhadas da Praia do Paquetá recebem cestas básicas após alagamento

Foi realizada nesta terça-feira, 6, pela Defesa Civil de Canoas em parceria com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social (SMDS), a entrega de 60 ranchos de cesta básica para as famílias que moram na Praia do Paquetá e que só conseguem deixar o local de barco em razão da cheia do Rio dos Sinos devido a chuva dos últimos dias.

As cestas básicas entregues são fruto de doações e parte adquirida com recursos públicos, salientou a diretora da Segurança Alimentar da SMDS, Daniela Fontoura.

Nesta quarta-feira, 7, as equipes da Defesa Civil e SMDS devem retornar ao local para continuar o trabalho de entrega dos ranchos. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza uma ação na rua da Barca, também afetada pelos temporais. Estará no local a unidade móvel que disponibilizará consultas, exames e aplicação de vacinas à população no período da tarde.