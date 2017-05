Feira das Mães da Economia Solidária movimenta centro de Canoas

Até o próximo sábado, 13, a população de Canoas poderá visitar a Feira das Mães, das 9 às 19 horas, na Rua Tiradentes, no Centro de Canoas. “Esta é uma feira importante para a cidade. A Prefeitura cedeu a estrutura para o Fórum da Economia Solidária e reservou este espaço tradicional para a realização da Feira, visando um movimento ainda maior nos estandes”, explica o diretor de Economia Solidária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SMDE), Rogério Freitas.

São 48 expositores, sendo três bancas de alimentação, 43 de artesanato, uma de agricultura familiar e um orquidófilo. Há 20 anos na Economia Solidária, elas entendem que as feiras são excelentes oportunidades para alavancar as vendas. “Para o Dia das Mães, estão saindo mais flores artesanais e toalhas bordadas”, relatam as artesãs.

Os ranchos artesanais de Adnan Mahmud chamam a atenção de quem chega na Feira. Além disso, Adnan ainda faz gravações personalizadas na hora da compra, deixando o presente ainda mais exclusivo. “Faço parte da Economia Solidária desde o início e sempre aperfeiçoando o produto oferecido. Esta técnica, por exemplo, aprendi no Panamá. As nossas miniaturas, além de serem decorativas, são também utilitárias, podendo ser utilizadas como incensário”, ressalta Adnan.