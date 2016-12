Feira de Natal na Praça Emancipação

Até o dia 24 de dezembro, ocorre a Feira de Natal da Economia Solidária, na Praça Emancipação, no centro da cidade. No total, são 34 expositores de artesanato e alimentação saudável dos grupos que integram o Fórum Canoense da Economia Solidária. Durante a semana, o horário de funcionamento é das 9 às 20 horas. E na véspera do Natal, dia 24, até as 17 horas.

O evento é promovido pela Prefeitura em parceria com o Fórum Canoense de Economia Solidária. Nas bancas são encontrados produtos artesanais feitos em madeira, cerâmica, tecido, cerâmica, vidro e papel, couro, entre outros; além de pães, biscoitos, cucas, tapioca, crepe e sucos naturais.