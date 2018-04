Feira de Oportunidades tem ações gratuitas em Canoas

O Senac Canoas promove a 13ª edição da Feira de Oportunidades, com o tema “Você e a chance de mudar de vida. Vai dar Match”. O evento, que acontecerá de 7 a 12 de maio, em todas as escolas e unidades do Senac no Estado, promete capacitar mais de 100 mil pessoas neste ano. Durante a semana, os gaúchos poderão participar gratuitamente de diversas ações voltadas à qualificação profissional e ao mundo do trabalho. Palestras, cursos, workshops, oficinas, divulgação de vagas de emprego e atendimentos ao público serão alguns dos destaques do evento. Em Canoas, a escola promove palestras sobre inovação e educação, além de orientações para carreira profissional.

Mais informações podem ser obtidas no site www.senacrs.com.br/fo .

Confira abaixo a programação:

Quarta-feira 9/05

Palestra: Inovação e Educação

Local: Av. Guilherme Schell, 5340

Horário: das 9h30 às 10h30

Quarta-feira 9/05

Atividade: Orientação de Carreira

Local: Av. Guilherme Schell, 5340

Horário: das 9h30 às 12h

Quarta-feira 9/05

Painel: Educação Profissional

Local: Av. Guilherme Schell, 5340

Horário: das 10h30 às 12h

Quarta-feira 9/05

Atividade: Orientação de Carreira

Local: Av. Guilherme Schell, 5340

Horário: das 13h30 às 17h30

Quarta-feira 9/05

Palestra: Inovação e Educação

Local: Av. Guilherme Schell, 5340

Horário: das 14h às 15h10

Quarta-feira 9/05

Painel: Educação Profissional

Local: Av. Guilherme Schell, 5340

Horário: das 15h30 às 17h

Quarta-feira 9/05

Atividade: Orientação de Carreira

Local: Av. Guilherme Schell, 5340

Horário: das 19h às 21h30

Quarta-feira 9/05

Palestra: Inovação e Educação

Local: Av. Guilherme Schell, 5340

Horário: das 19h15 às 20h15

Quarta-feira 9/05

Painel: Educação Profissional

Local: Av. Guilherme Schell, 5340

Horário: das 20h30 às 21h30