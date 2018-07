Feira do Livro de Canoas segue até sete de julho

A Praça da Bandeira recebe, desde o dia 23 de junho, a 34ª Feira do Livro de Canoas. O primeiro dia do evento, de acordo com a organização, contou com boa participação dos leitores, que foram conferir as novidades e aproveitar os descontos. “Geralmente, os livros são mais caros em outros locais, mas pelo que vi na Feira do Livro, aqui eles estão com preço mais em conta. Já estou aproveitamento e fazendo um estoque cultural para o ano inteiro”, destacou Marlon Acosta, estudante.

Durante o ato oficial de abertura da Feira, a prefeita em exercício de Canoas, Gisele Uequed (Rede), ressaltou a importância do local de realização do evento: “Há um simbolismo importante ao reunirmos nesta praça, com tantas árvores, meio ambiente e ensino. Isso mostra uma das preocupações da atual gestão, que é dar melhor qualidade de vida às pessoas, mas também se preocupar com o futuro”, destacou a prefeita.

O município de Pelotas é o homenageado da edição 2018 da Feira do Livro. A prefeita Paula Mascarenhas esteve na abertura. Ela, que é também professora de Literatura, elogiou a realização da feira de Canoas. “Os livros, estando na praça, estão perto das pessoas, estão ao alcance de todos”, ressaltou.