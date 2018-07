Feira do Livro encerra no sábado, 6

Em sua última noite de portas abertas, nesta sexta-feira, 5, a Feira do Livro de Canoas traz na programação o Sarau SoPapo Poético – Ponto Negro da Poesia, com a escritora Mel Duarte. A feira encerra as atividades no sábado, 6, às 17h. O evento cultural promovido pela Prefeitura vem movimentando a Praça da Bandeira e seus arredores nas últimas semanas.

O sarau é um encontro mensal promovido pela Associação Negra de Cultura (ANdC) desde 2012. A exemplo de outros saraus afro-brasileiros, evoca o protagonismo negro, em uma roda de atuações, reflexões e convivências. Comandando este momento em Canoas, Mel Duarte promete trazer para o debate questões sobre igualdade de raças e gênero.

Aos 29 anos, Mel Duarte é poeta, slammer e produtora cultural, atuando com literatura independente desde 2006. Faz parte do coletivo “Poetas Ambulantes” e é uma das organizadoras da batalha de poesias voltada para o gênero feminino “Slam das Minas – SP”.

Os slams são campeonatos de poesia onde, normalmente, os participantes (slammers) têm até três minutos para apresentarem a performance de uma poesia de autoria própria, sem adereços ou acompanhamento musical. Mel foi destaque no sarau de abertura da Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP), em 2016.

Anonymus Gourmet na Feira

Criador do famoso bordão “voltaremos”, o porto-alegrense José Antônio Pinheiro Machado foi a atração da noite de quarta-feira, 4, da 34ª edição da Feira do Livro de Canoas. O jornalista, advogado e escritor ganhou notoriedade como apresentador do programa Anonymus Gourmet, inicialmente exibido na TV COM e, aos sábados de manhã, na RBS TV. Desde 2015, o programa é transmitido pelo SBT, também aos sábados. A palestra iniciou por volta das 19h30.