Feira do Livro Guajuviras inicia nesta quarta-feira, 28

Iniciou na manhã desta quarta-feira, 28, às 10:30min, na Praça da Juventude, a 7ª edição da Feira do Livro Comunitária do Guajuviras. Com uma programação diversificada, o evento acontece entre hoje, 28, e sexta-feira, 30, é organizado pelo Guajuviras Centro de Artes e tem apoio da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo (SMCT). Na edição deste ano, o patrono é o pesquisador Nestor Mayer.

A abertura da feira contou com a presença do secretário da Cultura e do Turismo, Mauri Grando. Antes, às 9h, ocorreu a tradicional contação e cantação de histórias, com a presença da boneca Rosa. Ainda na quarta-feira, na parte da tarde, às 15h, ocorre uma mediação de leitura.

Na quinta-feira pela manhã, às 10h, o escritor Jairo Luiz de Souza tem um encontro com os visitantes da feira. Às 14h, é a vez do teatro assumir o protagonismo, com apresentação do Grupo de Teatro da estação. No último dia, além de uma aula aberta de bateria, o evento terá um sarau literário, marcado para as 15h30min.

“A Feira do Livro do Guajuviras é um evento já consolidado em Canoas, que vai para a sua 7ª edição ainda mais fortalecido e com uma programação diversa. O livro é uma ferramenta poderosa de transformação, por isso o incentivo à leitura é uma das nossas prioridades. A secretaria irá sempre apoiar iniciativas comunitárias de disseminação do livro”, afirma Grando.