Feira do Peixe de Canoas começa nesta terça-feira, 27

A tradicional Feira do Peixe de Canoas iniciou nesta terça-feira, 27, em cinco bairros da cidade: Niterói, Mathias Velho, Centro, Guajuviras e Rio Branco. Mais de 60 empreendedores irão comercializar pescados até a Sexta-feira Santa, 30, inclusive com a venda de peixes ainda vivos. A expectativa é que o evento comercialize mais de 70 toneladas do produto.

Além da venda dos pescados, a feira ainda reunirá 30 artesãos que irão oferecer chocolates e artesanato, 20 bancas de hortifruti e 15 pontos de comercialização de sucos e vinhos. A Feira do Peixe de Canoas é organizada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SMDE).

O horário de funcionamento da Feira do Peixe de Canoas será das 9 às 20 horas, com exceção da Sexta-feira Santa, quando as atividades encerrarão às 14 horas.

Endereços:

Niterói – Praça Dona Mocinha

Mathias Velho – Praça São Pio X

Centro – Praça da Bandeira

Guajuviras – Rótula da avenida 17 de abril

Rio Branco – Praça Cônego Lotário Steffens