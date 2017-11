Feira em Canoas oferece 400 vagas de empregos e estágios

Na quinta-feira, 9 de novembro, das 14 às 21 horas, no Espaço Multicultural da Universidade La Salle, por meio do Unijobs, será promovida a Expojobs – Feira de carreiras e oportunidades. Ela contemplará a participação de empresas com mais de 400 vagas abertas de estágio, trainee e efetivas. A feira de oportunidades será aberta e gratuita para toda a comunidade acadêmica e externa.

As vagas são:

-SISPRO

-ABRH – Associação Brasileira de Recursos Humanos

-Primer RH

-CIEE- Centro de Integração Empresa-Escola

– Estagiar

– Bolognesi

– RH da Universidade La Salle

– Comercial da Universidade La Salle

– Pastoral da Universidade La Salle

Também acontecerão oficinas e capacitações na Xperience Room, marco físico que representa a parceria da Universidade com a Google for Education. O CIEE ofertará as oficinas abaixo:

Oficina: Dicção e Oratória

Horário: 14 horas

Local: Xperience Room Google for Education

Vagas limitadas: 30 pessoas

Palestrante: Márcia Alves de Lima Senisse – Fonoaudióloga graduada pelo Instituto Metodista de Educação e Cultura de Porto Alegre (1999), com formação em Motricidade Oral e pós-graduada em Audiologia e Linguagem. Atua como consultora no CIEE-RS desde 2001, ministrando oficinas na área de Dicção e Oratória. É consultora em instituições de ensino, realizando programas e atendimentos na prevenção e adequação dos distúrbios da fala e da linguagem; consultora e fonoaudióloga da Creche da Brigada Militar; fonoaudióloga conveniada ao IBCM da Brigada Militar. Realiza atendimento clínico nas áreas da fala, linguagem, voz e audição e é diretora da Clínica de fonoaudiologia Bem Ouvir.

Oficina: Desenvolvendo Competências no Mundo do Trabalho

Horário: 17 horas

Local: Xperience Room Google for Education

Vagas limitadas: 30 pessoas

Palestrante: Jocedir Nunes Martins – Formação em Contabilidade pela Escola Técnica de Comércio Francisco Massena Vieira, mais de 30 anos de experiência, tendo atuado como Executivo de Vendas em Empresas de Grande porte como Termolar, Colgate Palmolive, Mars, gerenciando e dirigindo equipes de mais de 200 pessoas a nível nacional no Brasil. Desenvolveu atividades na área de TI como executivo Líder do projeto para a Fusão das Empresas do Grupo Mars no Brasil. Atuou como Consultor e Palestrante pela Exxel e Building Assessoria Empresarial (SP) ministrando cursos de Liderança, Negociação, Estratégia, Desenvolvimento de Projetos, Técnicas de Vendas, palestras motivacionais. Autor do livro Eu, Produto – destinado ao público estudantil e profissional cujo conteúdo é a base dessa oficinal. Participou de Cursos de formação profissional com o objetivo de adquirir e aprimorar os conhecimentos necessários. (Lominger Limited – Inst. Pieron – ECR Brasil/The Partnering Group – Mars University – Mutare Consultoria de Gestão, entre outros).

Para realizar a inscrição é preciso enviar nome, e-mail e qual oficina tem interesse para o e-mail: eventos@unilasalle.edu.br até esta quarta-feira, 8 de novembro.