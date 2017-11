Festa da Padroeira tem início dos festejos

A Novena em honra à Padroeira, que é organizada pela Paróquia Nossa Senhora das Graças, foi iniciada na última sexta-feira, 24, e segue com festejos até o dia 3 de dezembro, quando acontece a procissão, missa e almoço festivo. O pároco, Padre Juliano Heck, foi recebido na sede da Prefeitura de Canoas para acertar os detalhes e entregar um convite oficial ao prefeito da cidade, Luiz Carlos Busato, e à vice-prefeita, Gisele Uequed.

A procissão, que acontece desde 1949, ocorre este ano no domingo, 3 de dezembro. A saída será na Paróquia São Luiz Gongaza, às 8h30min, e os fiéis seguem a pé até a Igreja no bairro de mesmo nome. Conforme o Padre Juliano Heck, são esperadas mais de 5 mil pessoas na caminhada. “Recebemos fiéis de Porto Alegre, Esteio, Sapucaia do Sul, Viamão. É um momento de muita fé quando os familiares e amigos de pessoas que estão no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) participam pedindo graças especiais”, explicou o Padre.

As missas da Novena acontecem sempre às 20 horas. No sábado, 25 de novembro, e na terça-feira, 28 de novembro, haverá confraternização após a celebração. No domingo, 3 de dezembro, será servido o almoço com a previsão de participação de 2 mil pessoas.