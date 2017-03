Festa de Carnaval de Canoas será no dia 19 de março, no Tradição

A Festa de Carnaval de Canoas será realizada no dia 19 de março (domingo), em um formato inédito, à moda antiga. O evento será realizado no Clube Tradição. Com entrada mediante a doação de 1 kg de alimento, a festa inicia às 14 horas e se estende até a meia noite. A apresentação vai ficar por conta do radialista Zezé Maravilha, da Rádio Farroupilha.

Nove escolas de samba irão se apresentar em um formato show, com duração de 40 minutos. Na ordem: Aquarela do Samba, Império da Mathias Velho, Nenê da Harmonia, Nossas Raízes, Os Tártaros, Pérola Negra, Unidos da Guajuviras, Rosa Dourada, Acadêmicos de Niterói e, fechando a noite, o Bloco do Soares.

O quê: Festa de Carnaval de Canoas

Local: Clube Tradição (Boqueirão, 801 – Igara)

Quando: 19 de março, domingo

Horário: a partir das 14 horas

Convite: para o público geral, bilhete pode ser retirado no Clube Tradição. Carnavalescos podem retirar em suas escolas de samba. Convites limitados. O valor é a doação de 1 kg de alimento (a arrecadação será revertida para o banco de alimentos de Canoas). O clube fica aberto, na sexta-feira e no sábado, das 16 às 19 horas. No domingo, a partir das 14 horas.

Informações: 51 3425-7702