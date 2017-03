Festa de Carnaval de Canoas teve apresentação de dez escolas

Com a apresentação de dez escolas de samba e o Bloco do Soares, foi realizada neste domingo, 19, a Festa de Carnaval de Canoas. Promovida em um formato inédito, à moda antiga, o evento ocorreu no Clube Tradição. A festa teve entrada mediante a doação de 1 kg de alimento. Meia tonelada de mantimentos foram arrecadados, quantidade que será repassada ao Banco de Alimentos de Canoas. A apresentação dos shows ficou por conta do radialista Zezé Maravilha, da Rádio Farroupilha.

Organizado pela Secretaria da Cultura (SMC), o evento iniciou às 15 horas, com a apresentação da corte carnavalesca, formada pelo Rei Momo, Pedro Gregório, rainha, 1ª princesa e 2ª princesa. Na sequência, subiu no palco a Imperatriz da Grande Niterói, primeira escola a se apresentar, assim como as demais agremiações, em formato show, com passistas, mestre-sala e porta-bandeira.

Depois, foi a vez da Aquarela do Samba, seguida pela Império da Mathias Velho, Pérola Negra e Nenê da Harmonia. Ainda se apresentaram a Unidos do Guajuviras, Os Tártaros, Rosa Dourada, Nossas Raízes e Acadêmicos do Niterói. Para fechar a noite de festa, o Bloco do Soares animou o público que tomou o espaço do Tradição. Segundo a organização do evento, cerca de 1.800 pessoas passaram pelo local. Além de todos os membros da escolas de samba.

A programação do Carnaval de Canoas ainda não terminou. A exposição “A Realeza de Canoas” continua aberta para visitação gratuita, na Villa Mimosa, até o dia 26 de março. Nos próximos dias, será lançado o filme “A História do Carnaval de Canoas”.