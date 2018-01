Festa de Navegantes tem programação intensa

A tradicional festa em honra à Nossa Senhora dos Navegantes ocorre na sexta-feira, 2 de fevereiro. Com intensa programação, diversos grupos religiosos preparam as atividades para que os devotos possam prestar homenagens durante a data.

Na Paróquia Imaculada Conceição (Rua Ana Nery, 1309 – bairro Rio Branco), a programação inicia com missa solene às 8 horas. Após, os peregrinos seguem em caminhada até o Rio Gravataí, de onde sairá a procissão fluvial pelos canais aquáticos do município, chegando até a Prainha do Paquetá. No local, os fiéis poderão acompanhar uma nova missa solene, às 11 horas.

Ainda dentro da programação, a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes estará presente no calçadão de Canoas, na próxima quarta-feira, 31 de janeiro, das 8 às 18h30min.

Programação

8 horas – Missa na paróquia Imaculada Conceição (Rio Branco)

9 horas – Procissão Terrestre da Paróquia Imaculada ao Areal

Procissão da Comunidade Santa Rita (Mato Grande) à Prainha do Paquetá

10 horas – Procissão Fluvial do Rio Gravataí até a Prainha do Paquetá

11 horas – Missa campal e Homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes

12 horas – Benção aos devotos

15 horas – Oração terço no lonão na Prainha do Paquetá

16 horas – Oração da Ave-Maria na Prainha do Paquetá