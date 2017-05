Festa do Trabalhador de Canoas reúne 50 mil pessoas

O palco principal da Festa do Trabalhador, no Parque Eduardo Gomes, foi o centro das atenções das mais de 50 mil pessoas que circularam pelo local no dia 1º de maio. A sequência de apresentações começou com os grupos Caravana Artística e Marca Fandangueira, ambos conjuntos gaúchos, e terminou com um show empolgante do carioca Gabriel, O Pensador.

Por volta das 18 horas, subiu ao palco o cantor e narrador esportivo Pedro Ernesto Denardin. Com um show extrovertido, de muita interação com o público, o comunicador da rádio Gaúcha interpretou sucessos da música tradicionalista gaúcha, como “Querência Amada”, de Teixeirinha, e “Guri”, de César Passarinho. Em uma apresentação eclética, o cantor levou o público ao delírio ao simular narrações de gols da dupla Gre-Nal.

O ritmo foi mantido pela dupla canoense Netto e Júnior. Os músicos interpretaram grandes sucessos da música sertaneja atual, mesclando o set list com composições autorais. A multidão que assistia à apresentação dos jovens cantores dançou hits sertanejos, como “A Mala é Falsa”, de Felipe Araújo.

Uma das atrações mais esperadas foi o funkeiro Mc Jean Paul. Com um show romântico, o artista gaúcho animou o público que lotou a pista da Festa do Trabalhador. Ao som de “Foi no Verão”, “Noite de Verão” e “Ninguém É de Ninguém”, grandes sucessos do músico, Jean Paul fez com que o Eduardo Gomes se transformasse em um verdadeiro baile funk.

Pouco depois das 21 horas, a atração mais esperada da noite subiu ao palco. Gabriel, O Pensador encerrou a noite de shows com uma apresentação de encher os olhos. Acompanhado de cantores e dançarinos de Canoas, o músico carioca desfilou sucessos da sua carreira iniciada ainda na década de 1990.

Além de composições próprias, Gabriel surpreendeu ao cantar na íntegra o Canto Alegretense, de Bagre e Nico Fagundes, canção que é considerada um hino do Rio Grande do Sul. No palco, o músico contou que sua relação com Estado vem de família. O pai é porto-alegrense e o avô nasceu em Alegrete.

Os comunicadores da rádio 104 FM e o radialista Zezé Maravilha, da Rádio Farroupilha, animaram o público e fizeram a apresentação dos shows.

Artistas canoenses

Com intermédio da Secretaria da Cultura (SMC), dezenas de artistas canoenses subiram ao palco junto do cantor Gabriel, O Pensador, no show que encerrou a Festa do Trabalhador. O Canoas Coletivo de Dança levou oito dançarinos para interpretar o ritmo da música “Sem Parar” e a parte do improviso. Já o grupo de hip hop Game Over, com oito dançarinos, recebeu o convite para interpretar a canção “Chega”. O trio Black Diamond também se apresentou no show.

“Para nós foi uma experiência marcante e que engrandece nossos artistas locais, que puderam participar de um show a nível nacional. Isso fortalece ainda mais nosso trabalho”, disse Cristina Pereira, coordenadora do Canoas Coletivo de Dança. A direção artística foi de Carlota Albuquerque.

As cantoras Grazy Liz, do bairro Guajuviras, e Pâmela Lopes (conhecida como Negra GP), do Mathias Velho, interpretaram as músicas “2,3,4,5,meia,7,8″, “Chega” e “Sem Parar” como backing vocals, ao lado do artista.

O secretário adjunto da Cultura, Rubiélson Medeiros, comemora a oportunidade oferecida aos artistas locais. “A secretaria da Cultura inovou neste ano ao incluir artistas locais dentro de um show nacional, de um artista consagrado. Para eles, é um ótima experiência e abre diversas portas para o futuro. Nossa gestão trabalha com muita ênfase no fortalecimento da cultura feita aqui dentro da cidade”, afirma Medeiros.