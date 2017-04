Festa do Trabalhador de Canoas terá shows e 320 horas de atividades

A Festa do Trabalhador da cidade de Canoas, que ocorre tradicionalmente no Parque Eduardo Gomes, está marcada para começar às 9 horas do feriado do dia 1º de maio, e contará com 320 horas de atividades em um dia de festa.



A festa terá shows nacionais e locais, mostra de teatro, exposição de carros antigos – atrações para todos os gostos e para todas as idades. O evento, promovido tradicionalmente pela Prefeitura de Canoas, em parceria com entidades públicas e privadas, tem entrada franca.

“Trabalhamos com empenho para oferecer uma festa atrativa para os moradores de Canoas e da Região Metropolitana. Com bastante diálogo com entidades privadas e artistas locais, conseguimos montar um evento com uma programação diversificada e voltada para toda a família”, afirma Mauri Grando, secretário da Cultura

Gabriel, O Pensador puxa as atrações do palco principal

Uma das principais atrações musicais será o cantor Gabriel, O Pensador. O artista carioca se apresenta às 21 horas no palco principal do parque. Autor de hits de sucesso na música brasileira, a músico irá tocar seus clássicos da década de 1990 e lançamentos mais recentes. Pelo mesmo espaço, irá passar o cantor e comunicador Pedro Ernesto Denardin e o funkeiro MC Jean Paul.

Prestigiando a produção musical da cidade, as bandas canoenses Netto e Junior e Marca Fandangueira também irão se apresentar no evento. O palco principal inicia com show de hip hop, a partir das 15 horas.

Intermediação de emprego, cortes de cabelo e ração: tudo gratuito

Diversas empresas privadas irão disponibilizar serviços gratuitos durante a Festa do Trabalhador. As instituições membro do Sistema S (Senac, Sesc, Sesi e Senai) irão oferecer serviços de manicure, cabeleireiro e barbeiro, biblioteca móvel, com espaço de leitura, brinquedos infláveis para criançada e exposição de robótica e simulador de solda.

Em outro espaço do parque, a equipe da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS/Sine) terá uma tenda no local onde irá ocorrer intermediação para vagas de emprego em aberto. Além da busca por oportunidades, os funcionários irão auxiliar no trâmite de confecção da carteira de trabalho.

Durante o evento, ocorrerão exposições de carros e bicicletas antigas, além de uma mostra de plantas e orquídeas. Para os amantes da música, também haverá uma exposição de discos de vinil antigos. Em alguns pontos do parque, serão distribuídos pacotes de ração para animais e erva mate e água quente para o chimarrão.

Teatro de rua, torneio de taco e serviços de saúde

Espalhados pelo parque, a partir das 10h30min, diversos grupos de teatro de Canoas e de outras cidades do RS e Santa Catarina irão apresentar peças cênicas, na 9ª Mostra de Teatro de Rua. Mediadores de leitura da Secretaria da Cultura também estarão no parque, realizando contação de histórias ao público.

Com uma estrutura própria, a equipe da secretaria da Saúde estará no local e irá oferecer testes rápidos (gravidez, sífilis e hepatite) para a população. A Secretaria de Esporte e Lazer irá promover aulas de dança, jogos para a 3ª idade, futebol de campo e um inédito torneio de taco.

Passe livre no transporte coletivo

O Dia do Trabalhador terá passe livre no transporte coletivo de Canoas. Os ônibus vão circular com a tabela horária de domingo, com mais cinco veículos suplementares adaptados e uma linha especial.

Linha Especial: Centro – Parque Eduardo Gomes

Roteiro Centro-Parque: Golden Center, Victor Barreto, Domingos Martins, Getúlio Vargas, Guilherme Schell, Bartolomeu de Gusmão e Oliveira Viana.

Roteiro Parque-Centro: Oliveira Viana, Joaquim Nabuco, Guilherme Schell, Passagem de Nível, Victor Barreto, Golden Center.

Reforço nos táxis

No Dia do Trabalhador, será um implantado um ponto livre para dez táxis junto à Rua Oliveira Viana, no sentido Sul-Norte, próximo ao portal de entrada do Parque Eduardo Gomes, entre 14 e 24 horas.