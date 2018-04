Festa do Trabalhador terá Buchecha e Molejo

Tradicional no calendário da cidade, a Festa do Trabalhador, que ocorre na próxima terça-feira, 1º de maio, terá uma programação diversificada para atender todos os cidadãos. O evento terá shows que irão do rock ao pagode, passando pelo funk e música gaúcha. As atrações musicais mais esperadas são Buchecha (que ficou conhecido na década de 1990 com a dupla Claudinho e Buchecha), Molejo e César Oliveira e Rogério Melo. Além disso, quem for prestigiar a comemoração terá acesso a serviços da Prefeitura, como atendimentos em saúde, encaminhamentos de outras secretarias e muito mais.

O evento, promovido pela Prefeitura de Canoas, através da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, tem entrada franca.

Marcado para começar às 9h, o evento terá shows nacionais e locais, mostra de teatro, praça de alimentação e espaço para crianças. Com uma estrutura própria, a equipe da Secretaria da Saúde estará no local e irá oferecer testes rápidos para a população.

Teatro no parque

Desde o início da Festa do Trabalhador de Canoas, ocorrerá a 10ª Mostra de Teatro de Rua. Farão intervenções teatrais os grupos Galegos e Frangalhos.

Programação do Palco Principal

14h – Califa Surf Band

15h – Rafael Malenotti do Acústicos & Valvulados

16h – Branco Hip Hop

16h45 – César Oliveira e Rogério Melo

18h – Mali

19h30 – Buchecha

21h15 – Grupo Molejo