Festa do Trabalhador terá show gratuito de Gabriel, o Pensador

O rapper, compositor, escritor e empresário brasileiro Gabriel, o Pensador será a principal atração da festa do dia do Trabalhador em Canoas. O evento é realizado anualmente no dia 1º de maio, no Parque Eduardo Gomes. A entrada é gratuita.

Contratado pela Sony Music, em 1993 lançou seu primeiro disco “Gabriel o Pensador”, que reunia músicas como: “Lôraburra”, “Retrato de um Playboy” e “Lavagem Cerebral”. Com músicas irreverentes, também pela Sony Music, Gabriel lançou “Ainda é Só o Começo” (1995), “Quebra Cabeça” (1977), “Seja Você Mesmo (Mas Não Seja Sempre o Mesmo)” (2001), “Nádegas a Declarar” (2002) e “Cavaleiro Andante” (2005).

Em 2003 Gabriel lançou em CD e DVD, o show MTV ao vivo, com seus maiores sucessos, entre eles: Festa da Música, Cachimbo da Paz e Lôraburra, entre outras inéditas. Gabriel já recebeu diversos prêmios, entre eles, o MTV Video Music Brasil, o Trofeu Imprensa e o Multishow da Música Brasileira.