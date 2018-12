Festa marca os 25 anos do Sinprocan

O Sindicato dos Profissionais em Educação Municipal de Canoas (Sinprocan) realizou no último sábado, 24, uma festa em comemoração aos 25 da entidade. O evento ocorreu na sede da Associação dos Servidores Municipais de Canoas (ASMC). Em sua fala, o presidente do Sinprocan, Júlio César Rodrigues dos Santos, agradeceu a presença dos colegas que prestigiaram o Jantar Baile e reforçou o compromisso da entidade em continuar lutando sempre pelos direitos dos educadores canoenses.

Os integrantes da diretoria provisória que deu origem ao Sindicato foram homenageados pelas mãos dos atuais diretores. Ainda dentre os homenageados, esteve Antão Farias, assessor jurídico que acompanha a trajetória do Sinprocan desde a sua fundação. Após as homenagens, foi servido o jantar, seguido pelo baile, que animou os presentes com clássicos de diversos estilos musicais.

O Sinprocan foi fundado no dia 23 de outubro de 1993, inicialmente para representar os professores da rede municipal. Atualmente representa também os demais profissionais em Educação da rede.