Festas de Navegantes e Iemanjá ocorrem na próxima quinta-feira

Na próxima quinta-feira, 2, ocorrem a 28ª Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, organizada pelas igrejas Sagrado Coração de Jesus e Imaculada Conceição, e a Homenagem à Iemanjá, planejada por umbandistas do município.

Embora os eventos tenham apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Especial de Integração Institucional, outras pastas também foram mobilizadas para viabilizar as festividades. Segundo a administração municipal, junto à pasta responsável, as festas envolvem ações das Secretarias de Segurança, Serviços Urbanos, Meio Ambiente, Obras e Transporte.

Depois de uma reunião realizada no dia 18 de janeiro, a prefeitura informou que entre as principais demandas para a realização dos eventos estão a conclusão do trapiche, o PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio), a implantação de banheiros químicos, a construção de acesso e a limitação da circulação de veículos, os pontos de distribuição dos bombeiros e salva-vidas, a limpeza da área onde acontecerão as festas, como poda, roçada e retirada de galhos de árvores caídas, a pintura de bancos e mesas, a limpeza das luminárias, a revitalização das imagens de Nossa Senhora e Iemanjá e o atestado da Defesa Civil em relação à navegabilidade da embarcação.

Em caso de chuva, quem definirá se haverá procissão fluvial será a Marinha.

Iemanjá

Yemanjá, Iemanjá, Janaína, Rainha do Mar, Aiucá1, Dona Janaína, Inaê ou Maria princesa do Aioká2 é um orixá africano cujo nome deriva da expressão ioruba Yéyé omo ejá (“Mãe cujos filhos são peixes”). É identificada no jogo do merindilogun pelos odus ejibe e ossá. É representado no candomblé através do assentamento sagrado denominado igba yemanja.

Navegantes

A fé e a designação à Nossa Senhora dos Navegantes têm início no século XV, com a navegação dos europeus, especialmente com os portugueses. As pessoas que viajavam pelo mar pediam proteção à Nossa Senhora para retornarem aos seus lares. Maria era vista como protetora das tempestades e demais perigos que o mar e os rios ofereciam.

Sincretismo

Existe um sincretismo entre as santas católicas Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Glória, e Iemanjá. Em alguns momentos, inclusive em festas, as santas católicas e africanas se fundem. No Brasil, tanto Nossa Senhora dos Navegantes como Iemanjá têm sua data festiva no dia 2 de fevereiro. Costuma-se festejar o dia que lhes é dedicado, com uma grande procissão fluvial.